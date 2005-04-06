Черкашина Елена Витальевна 17.12.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкашина Елена Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1966

Дата смерти

06.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1966

Отец: Черкашин Виталий

Мать: Серебрякова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1980

Дочь: Ужинская Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Ужинский Валентин Андреевич

Рождение ребёнка
24.06.1990

Сын: Панкратов Евгений

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.04.2005

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