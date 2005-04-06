Черкашина Елена Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1966
Дата смерти06.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1966
Отец: Черкашин Виталий
Мать: Серебрякова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1980
Дочь: Ужинская Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Ужинский Валентин Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1990
Сын: Панкратов Евгений
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.04.2005