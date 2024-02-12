Сонина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

1838 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 20 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №2... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1856

Сын: Сонин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Сонин Иван Матвеевич (Тимофеевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год и 9 мес.? и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Гр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Иван Матвеевич (Тимофеевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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