Сонина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838 ст.
1838 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 20 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №2... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1856
Отец ребёнка: Сонин Иван Матвеевич (Тимофеевич)
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год и 9 мес.? и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Гр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно