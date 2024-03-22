Змичеревская (Кайрова) Михалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревская (Кайрова) Михалина

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

10.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1874

Отец: Кайров Иосиф

Мать: Кайрова Кристина

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
10.04.1874
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
14.?.1899

Муж: Змичеревский Адам Семенович

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Змичеревский Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
13.09.1905

Сын: Змичеревский Михаил

Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
11.05.1910

Дочь: Нарницкая Мария ?

Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
09.06.1918

Сын: Змичеревский Станислав

Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович

Смерть
Неизвестно
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