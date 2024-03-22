Змичеревская (Кайрова) Михалина
Место рождения
Дата рождения10.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1874
Отец: Кайров Иосиф
Мать: Кайрова Кристина
Крещение
10.04.1874
Бракосочетание
14.?.1899
Рождение ребёнка
18.08.1900
Сын: Змичеревский Иосиф Адамович
Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович
Рождение ребёнка
13.09.1905
Сын: Змичеревский Михаил
Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович
Рождение ребёнка
11.05.1910
Дочь: Нарницкая Мария ?
Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович
Рождение ребёнка
09.06.1918
Отец ребёнка: Змичеревский Адам Семенович
Смерть
Неизвестно