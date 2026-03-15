Барышникова Елена Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Барышников Емельян АндреевичНеизвестно г.р.
Дети
Барышников Иван Емельянов03.09.1802 г.р.
(Барышникова) Марфа Емелиановна01.07.1804 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1802
Сын: Барышников Иван Емельянов
Отец ребёнка: Барышников Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1804
Дочь: (Барышникова) Марфа Емелиановна
Отец ребёнка: Барышников Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сухова (Барышникова) Мария Емелиановна
Отец ребёнка: Барышников Емельян Андреевич
Смерть
Неизвестно