Барышникова Елена Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Барышникова Елена Михайловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Барышников Емельян АндреевичНеизвестно г.р.
Дети
Барышников Иван Емельянов03.09.1802 г.р.
(Барышникова) Марфа Емелиановна01.07.1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Емельян Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
03.09.1802

Сын: Барышников Иван Емельянов

Отец ребёнка: Барышников Емельян Андреевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
01.07.1804

Дочь: (Барышникова) Марфа Емелиановна

Отец ребёнка: Барышников Емельян Андреевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сухова (Барышникова) Мария Емелиановна

Отец ребёнка: Барышников Емельян Андреевич

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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