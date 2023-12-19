Ооржак Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ооржак Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Алдын-Сай Начыновна

Отец ребёнка: Ооржак Начын Кызыл-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Айыраана Начыновна

Отец ребёнка: Ооржак Начын Кызыл-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Алдын-Херел Начынович

Отец ребёнка: Ооржак Начын Кызыл-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ооржак Начын Кызыл-оолович

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