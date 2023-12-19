Ооржак Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Алдын-Сай Начыновна
Отец ребёнка: Ооржак Начын Кызыл-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Айыраана Начыновна
Отец ребёнка: Ооржак Начын Кызыл-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ооржак Алдын-Херел Начынович
Отец ребёнка: Ооржак Начын Кызыл-оолович
Бракосочетание
Неизвестно