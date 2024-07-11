Константинова Диана Васильевна
Место рожденияд.Ворзогоры, Онежский район, Архангельская область
Дата рождения17.01.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ворзогоры, Онежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.08.1961
Дочь: Константинова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Константинов Борис Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1963
Сын: Константинов Николай Борисович
Отец ребёнка: Константинов Борис Иванович