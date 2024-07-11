Константинова Диана Васильевна 17.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Диана Васильевна

Константинова Диана Васильевна

Место рождения

д.Ворзогоры, Онежский район, Архангельская область

Дата рождения

17.01.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ворзогоры, Онежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.08.1961

Дочь: Константинова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Константинов Борис Иванович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1963

Сын: Константинов Николай Борисович

Отец ребёнка: Константинов Борис Иванович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.