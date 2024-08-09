Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Рябцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рябцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Рябцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябцев Василий