Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Юрина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Рябцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рябцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Рябцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Василий

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