Диулина Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1946
Дата смерти11.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1971
Дочь: Гуторова (Диулина) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Диулин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1976
Сын: Диулин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Диулин Владимир Михайлович
Смерть
11.11.2016