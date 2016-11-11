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Диулина Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1946

Дата смерти

11.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

иИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1971

Дочь: Гуторова (Диулина) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Диулин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1976

Сын: Диулин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Диулин Владимир Михайлович

Смерть
11.11.2016

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