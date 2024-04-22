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Котельников Никита Никитин

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1696 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Котельников Никита Михайлов

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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