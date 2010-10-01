Шабалин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалина Зоя Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалина Зоя Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалина Зоя Степановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шабалин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шабалина Зоя Степановна
Смерть
01.10.2010