Шабалин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1950 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Зоя Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Шабалин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шабалина Зоя Степановна

Смерть
01.10.2010

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