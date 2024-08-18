Поляков Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1910
Дата смерти26.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1941
Сын: Поляков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Полякова Лидия Максимовна
Смерть
26.10.1972
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область