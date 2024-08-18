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Поляков Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1910

Дата смерти

26.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.
1911 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Лидия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
19.10.1941

Сын: Поляков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Полякова Лидия Максимовна

Смерть
26.10.1972
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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