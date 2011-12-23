Зякин Никита Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зякин Никита Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2011

Отец: не указан

Мать: Аристархова Ирина Александровна

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