(Дудина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Тарас
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дудин Иван
Отец ребёнка: Дудин Тарас
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дудин Андрей
Отец ребёнка: Дудин Тарас
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дудин Агафон
Отец ребёнка: Дудин Тарас
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дудин Степан
Отец ребёнка: Дудин Тарас
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Дудина) Февронья Тарасовна
Отец ребёнка: Дудин Тарас
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно