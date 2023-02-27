(Дудина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Тарас

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дудин Иван

Отец ребёнка: Дудин Тарас

Рождение ребёнка
1807

Сын: Дудин Андрей

Отец ребёнка: Дудин Тарас

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дудин Агафон

Отец ребёнка: Дудин Тарас

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дудин Степан

Отец ребёнка: Дудин Тарас

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Дудина) Февронья Тарасовна

Отец ребёнка: Дудин Тарас

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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