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Чащин Иван

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Место рождения

деревня Носово Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1932

Жена: Чащина (Сапогова) Ираида

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Чащина) Нина

Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида

Рождение ребёнка
15.06.1938

Дочь: Чукалова (Чащина) Дина

Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чащин Дмитрий

Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида

Смерть
1942

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