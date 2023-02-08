Чащин Иван
Место рождениядеревня Носово Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1932
Жена: Чащина (Сапогова) Ираида
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Чащина) Нина
Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида
Рождение ребёнка
15.06.1938
Дочь: Чукалова (Чащина) Дина
Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида
Рождение ребёнка
1940
Сын: Чащин Дмитрий
Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида
Смерть
1942