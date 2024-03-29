Лодыгин Савватий Ипполитович
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Лодыгин Афанасий Савватиевич
Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
20.02.1924
Сын: Лодыгин Федор Савватиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928 ст.
Сын: Лодыгин Александр Савватиевич
Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна
Смерть
Неизвестно