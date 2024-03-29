Лодыгин Савватий Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгин Савватий Ипполитович

Лодыгин Савватий Ипполитович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

тТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Лодыгин Афанасий Савватиевич

Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1924

Сын: Лодыгин Федор Савватиевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928 ст.

Сын: Лодыгин Александр Савватиевич

Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.