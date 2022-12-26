Штанев Федор Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти02.12.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Белопольский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1877
Дочь: Штанева Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Штанева Евфросинья Степановна
Смерть
02.12.1896