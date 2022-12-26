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Штанев Федор Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.12.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Белопольский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Штановка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штанева Евфросинья Степановна

Рождение ребёнка
09.10.1877

Дочь: Штанева Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Штанева Евфросинья Степановна

Штановка, Сумська область
Смерть
02.12.1896
Штановка, Сумська область

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