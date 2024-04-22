Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ульянов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ульянов Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ульянов Сергей Максимович
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Арина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Ульянович
Смерть
Неизвестно