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Аксинья Ивановна

Место рождения

Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ульянов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ульянов Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ульянов Сергей Максимович

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ульянов Петр Максимович

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ульянов Яков Максимович

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Арина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Ульянович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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