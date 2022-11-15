Калугина (Аляева) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.03.1956
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.78
Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович
Рождение
08.03.1956
Отец: Аляев Илья Николаевич
Мать: Аляева Полина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1977
Сын: Калугин Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1984
Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1993
Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович