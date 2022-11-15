Калугина (Аляева) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Место рождения

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.78

Сын: Калугин Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
08.03.1956

Отец: Аляев Илья Николаевич

Мать: Аляева Полина Андреевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Юрий Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1977

Сын: Калугин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1984

Сын: Калугин Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1993

Сын: Калугин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Калугин Юрий Петрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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