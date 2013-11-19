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Ермоленко Александр Афанасьевич

Место рождения

с. Паньшино Куйбышевская обл.

Дата рождения

20.11.1918

Дата смерти

19.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Паньшино Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Анна Михайловна

г. Бузулук Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
23.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Анна Михайловна

г. Бузулук Оренбургской обл.
Развод
Неизвестно

Жена: Ермоленко Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Анна Михайловна

г. Бузулук Оренбургской обл.
Военная награда
Неизвестно
Ермоленко Александр Афанасьевич красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Воинская часть 1 осб 93 осбр ( 1 осб, 93 осбр ) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Номер фонда ист. информации 158 Номер описи ист. информации 12843 Номер дела ист. информации 469 Архив ЦА
Ермоленко Александр Афанасьевич В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1918 Место рождения Куйбышевская обл., Больше-Черниговский р-н, п. Паньшин Наименование награды ... Показать все
Смерть
19.11.2013
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
г. Оренбург
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