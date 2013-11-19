Ермоленко Александр Афанасьевич красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Воинская часть 1 осб 93 осбр ( 1 осб, 93 осбр ) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Номер фонда ист. информации 158 Номер описи ист. информации 12843 Номер дела ист. информации 469 Архив ЦА

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