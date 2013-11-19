Ермоленко Александр Афанасьевич
Место рожденияс. Паньшино Куйбышевская обл.
Дата рождения20.11.1918
Дата смерти19.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермоленко Анна Михайловна
г. Бузулук Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
23.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермоленко Анна Михайловна
г. Бузулук Оренбургской обл.
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Бузулук Оренбургской обл.
Военная награда
Неизвестно
Ермоленко Александр Афанасьевич красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Воинская часть 1 осб 93 осбр ( 1 осб, 93 осбр ) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Номер фонда ист. информации 158 Номер описи ист. информации 12843 Номер дела ист. информации 469 Архив ЦА
Ермоленко Александр Афанасьевич В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1918 Место рождения Куйбышевская обл., Больше-Черниговский р-н, п. Паньшин Наименование награды ... Показать все
Смерть
19.11.2013
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
г. Оренбург