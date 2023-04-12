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Ефимия Петровна

Место рождения

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Нестерович

Мать: Агрофена Кузьминична

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Бракосочетание
1768

Муж: Захар Романович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1781

Сын: Кирилл Захарович

Отец ребёнка: Захар Романович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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