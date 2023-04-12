Ефимия Петровна
Место рожденияТверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Нестерович
Мать: Агрофена Кузьминична
Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Бракосочетание
1768
Муж: Захар Романович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1781
Сын: Кирилл Захарович
Отец ребёнка: Захар Романович
Смерть
1789