Коровина Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коровин Александр Иванович
Отец ребёнка: Коровин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Коровин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно