Коровина Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Коровин Александр Иванович

Отец ребёнка: Коровин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Коровин Денис Иванович

Отец ребёнка: Коровин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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