Ошлоков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.12.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Ивановна Казаринова
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно