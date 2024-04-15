Ошлоков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.12.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Ивановна Казаринова
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Ошлокова Евдокия Семеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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