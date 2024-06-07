Рябов Александр Сергеевич 07.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1939

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1939

Отец: Рябых Сергей Иванович

Мать: Рябых Лукерья

Рождение ребёнка
09.12.1963

Сын: Рябов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Рябова (Буторова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1966

Сын: Рябов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Рябова (Буторова) Валентина Васильевна

Смерть
1973

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