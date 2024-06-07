Рябов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1939
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1939
Отец: Рябых Сергей Иванович
Мать: Рябых Лукерья
Рождение ребёнка
09.12.1963
Сын: Рябов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Рябова (Буторова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1966
Сын: Рябов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Рябова (Буторова) Валентина Васильевна
Смерть
1973