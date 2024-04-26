Трошков Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения30.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1887
Бракосочетание
13.01.1906
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Трошков Аркадий Степанович
Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Трошкова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна
Рождение ребёнка
09.09.1913
Дочь: Трошкова Любовь Степановна
Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна
Рождение ребёнка
16.12.1914
Дочь: Трошкова Нина Степановна
Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна
Рождение ребёнка
21.11.1916
Сын: Трошков Георгий Степанович
Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна
Рождение ребёнка
29.03.1919
Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна
Смерть
Неизвестно