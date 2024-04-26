Трошков Степан Федорович 30.07.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошков Степан Федорович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1887

Отец: Трошков Федор Васильевич

Мать: Трошкова (Мельникова) Василиса Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.01.1906

Жена: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Трошков Аркадий Степанович

Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Трошкова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1913

Дочь: Трошкова Любовь Степановна

Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1914

Дочь: Трошкова Нина Степановна

Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1916

Сын: Трошков Георгий Степанович

Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1919

Сын: Трошков Ипат Степанович

Мать ребёнка: Трошкова (Телегина) Мария Климентовна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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