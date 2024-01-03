Бондарева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти12.06.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1897
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1898
Отец ребёнка: Бондарев Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
21.08.1901
Дочь: (Бондарева) Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Бондарев Георгий Фёдорович
Смерть
12.06.1906
Похороны
Неизвестно