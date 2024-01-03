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Бондарева Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

12.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Бондарев Георгий Фёдорович

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Бондарев Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Бондарев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
21.08.1901

Дочь: (Бондарева) Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Бондарев Георгий Фёдорович

Смерть
12.06.1906
Похороны
Неизвестно

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