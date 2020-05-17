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Магадеев Хафиз Салахович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

15.06.1947

Дата смерти

17.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1967 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947

Отец: Магадеев Салах Галяутдинович

Мать: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1967

Сын: Магадеев Рим Хафизович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.05.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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