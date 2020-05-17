Магадеев Хафиз Салахович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения15.06.1947
Дата смерти17.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1967
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.05.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно