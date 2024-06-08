Orkova Avdotia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Orkov Stefan
Рождение ребёнка
1800
Сын: Orkov Averajn
Отец ребёнка: Orkov Stefan
Рождение ребёнка
1802
Сын: Orkov Petr
Отец ребёнка: Orkov Stefan
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1826
Сын: Orkov Parfen
Отец ребёнка: Orkov Stefan
Смерть
Неизвестно