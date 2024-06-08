Orkova Avdotia 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Orkova Avdotia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

1800 г.р.
1802 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Orkov Stefan

Рождение ребёнка
1800

Сын: Orkov Averajn

Отец ребёнка: Orkov Stefan

Рождение ребёнка
1802

Сын: Orkov Petr

Отец ребёнка: Orkov Stefan

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1826

Сын: Orkov Parfen

Отец ребёнка: Orkov Stefan

Смерть
Неизвестно

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