Галаганова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галаганов Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
06.06.2006
Сын: Галаганов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Галаганов Александр Юрьевич