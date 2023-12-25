Галаганова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаганова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаганов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
06.06.2006

Сын: Галаганов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Галаганов Александр Юрьевич

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