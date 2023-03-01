Упханов Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.2022
Дочь: Упханова Софья Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности