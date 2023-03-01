Упханов Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упханов Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2015

Сын: Упханов Даниил Игоревич

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Рождение ребёнка
12.03.2019

Сын: Упханов Федор Игоревич

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Рождение ребёнка
22.10.2022

Дочь: Упханова Софья Игоревна

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Бракосочетание
Неизвестно

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