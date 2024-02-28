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Настасья Денисова

Место рождения

с.Адашево Веневский уезд Тульской губернии

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Терехов Денис Арефеев

Мать: Дарья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Козма Акимов

Рождение ребёнка
01.05.1779

Дочь: (Терехов) Ирина (Арина) Казмина

Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Терехов Иван Казмин

Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Терехов Дементий Казмин

Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван (Меньшой) Казмин

Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов

Смерть
Неизвестно

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