Настасья Денисова
Место рожденияс.Адашево Веневский уезд Тульской губернии
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Терехов Денис Арефеев
Мать: Дарья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Козма Акимов
Рождение ребёнка
01.05.1779
Дочь: (Терехов) Ирина (Арина) Казмина
Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Терехов Иван Казмин
Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Терехов Козма Акимов
Смерть
Неизвестно