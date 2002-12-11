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Прилепин Антон Владимирович
Прилепин Антон Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Прилепин Владимир Викторович
1973 г.р.
Мать
Прилепина-Оболонская Елена Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2002
Отец:
Прилепин Владимир Викторович
Мать:
Прилепина-Оболонская Елена Николаевна
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