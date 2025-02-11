Агафья Лукьянова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Лукьянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Фёдор Кузьмин1822 г.р.
Дети
Анна Фёдорова1849 г.р.
Фёдор Фёдоров1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Кузьмин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Кузьмин

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Кузьмин

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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