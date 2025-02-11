Агафья Лукьянова
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Фёдор Кузьмин1822 г.р.
Дети
Анна Фёдорова1849 г.р.
Фёдор Фёдоров1855 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Кузьмин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Кузьмин
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Кузьмин
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно