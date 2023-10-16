(Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шутилин Пётр
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичкова Елизавета
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Татьяна
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область