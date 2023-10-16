(Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шутилин Пётр

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичкова Елизавета

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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