Анашина (Проняхина) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1910
Дата смерти1997
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна
Отец ребёнка: Анашин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хисамова (Анашина) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Анашин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева (Анашина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Анашин Василий Кузьмич
Смерть
1997
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)