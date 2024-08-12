Анашина (Проняхина) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Проняхина) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1910

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910

Отец: Проняхин (Прокопиев) Михаил Григорьевич

Мать: Проняхина (Гурьянова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна

Отец ребёнка: Анашин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисамова (Анашина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Анашин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева (Анашина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Анашин Василий Кузьмич

Смерть
1997
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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