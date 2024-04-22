- Гурий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти17.12.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Бракосочетание
Около 1883 ст.
Жена: - Домна Ильинична
Смерть
17.12.1907 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 47 лет (от излишнего употребления спиртных напитков, замерз)
Похороны
20.12.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.221-222 (Умершие №-54м)