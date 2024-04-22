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- Гурий Андреевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

17.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1883 ст.

Жена: - Домна Ильинична

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
17.12.1907 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, после 1-го брака в 47 лет (от излишнего употребления спиртных напитков, замерз)
Похороны
20.12.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.221-222 (Умершие №-54м)
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