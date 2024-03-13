Силивёрстова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов ?
Отец ребёнка: Силиверстов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Андрей
Отец ребёнка: Силиверстов Николай Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1987
Дочь: Остапенко (Силивёрстова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Силиверстов Николай Аркадьевич