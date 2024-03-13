Силивёрстова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силивёрстова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов ?

Отец ребёнка: Силиверстов Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Андрей

Отец ребёнка: Силиверстов Николай Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
22.08.1987

Дочь: Остапенко (Силивёрстова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Силиверстов Николай Аркадьевич

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