Кузьменкова (Эзыкьян) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменкова (Эзыкьян) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1980

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1980

Отец: Эзыкьян Владимир Михайлович

Мать: Эзыкьян Евгения

Бракосочетание
27.09.2003

Муж: Кузьменков Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменков Николай

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