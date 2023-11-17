Кузьменкова (Эзыкьян) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1980
Отец: Эзыкьян Владимир Михайлович
Мать: Эзыкьян Евгения
Бракосочетание
27.09.2003
Муж: Кузьменков Николай
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьменков Николай