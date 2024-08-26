Егошин Николай Александрович
Место рожденияс.Артамоново Сузунский Р-н Новосибирская обл.
Дата рождения07.07.1957
Дата смерти06.05.1994
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егошин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Егошина Татьяна Анатольевна
Смерть
06.05.1994