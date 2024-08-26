Егошин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егошин Николай Александрович

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Место рождения

с.Артамоново Сузунский Р-н Новосибирская обл.

Дата рождения

07.07.1957

Дата смерти

06.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егошина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егошин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Егошина Татьяна Анатольевна

Смерть
06.05.1994

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