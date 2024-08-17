Попова Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Алексей Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1794 ст.

Сын: Попов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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