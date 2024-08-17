Попова Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Алексей Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1794 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно