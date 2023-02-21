Петряшев Федор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Вологодская губерния, Никольский уезд, Погосская волость. РГВИА.Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4346-П, л. 238
Военная служба
23.05.1915
Киев, Киевский уезд
Попал в лазарет. РГВИА.Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4346-П, л. 238
Военная служба
19.05.1915 ст.
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Ранение. РГВИА.Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4346-П, л. 238
Смерть
Неизвестно