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Петряшев Федор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Никольский уезд, Погосская волость. РГВИА.Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4346-П, л. 238
Военная служба
23.05.1915
Киев, Киевский уезд
Попал в лазарет. РГВИА.Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4346-П, л. 238
Военная служба
19.05.1915 ст.
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Ранение. РГВИА.Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4346-П, л. 238
Смерть
Неизвестно
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