Таранов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Таранов Никита
Мать: (Тетеревятникова) Дария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Таранова) Анна
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Таранова) Васса
Мать ребёнка: (Таранова) Анна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Таранова) Варвара
Мать ребёнка: (Таранова) Анна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: (Таранова) Анна
Смерть
Неизвестно