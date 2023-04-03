Таранов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Между 1794 и 1802 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Таранов Никита

Мать: (Тетеревятникова) Дария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Таранова) Анна

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Таранова) Васса

Мать ребёнка: (Таранова) Анна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Таранова) Варвара

Мать ребёнка: (Таранова) Анна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: (Таранова) Анна

Смерть
Неизвестно

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