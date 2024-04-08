Зейнулла Рахметуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зейнулла Рахметуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Рахметулла Резяпов

Мать: Хафиза Тазитдинова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Резяпов Курбангалий Зейнуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мухаметгалий Зейнуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Ахметгалий Зейнуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Хуббиниса Зейнуллина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Гайнульхаят Зейнуллина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Мустафа Зейнуллин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалкиниса Абдулдасанива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земил

Смерть
Неизвестно
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