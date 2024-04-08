Зейнулла Рахметуллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Рахметулла Резяпов
Мать: Хафиза Тазитдинова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Резяпов Курбангалий Зейнуллин
Рождение ребёнка
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Ахметгалий Зейнуллин
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Хуббиниса Зейнуллина
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Гайнульхаят Зейнуллина
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Мустафа Зейнуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалкиниса Абдулдасанива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земил
Смерть
Неизвестно