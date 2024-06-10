Захаров климент Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров климент

Место рождения

сельцо толстухново кудеверская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров захарий

Мать: Стефанова евдокия

сельцо толстухново кудеверская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина евдокия

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна климентова

Мать ребёнка: Никитина евдокия

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1869

Сын: Климентов гаврил

Мать ребёнка: Никитина евдокия

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1873

Сын: Климентов федор

Мать ребёнка: Никитина евдокия

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1875

Сын: Климентов григорий

Мать ребёнка: Никитина евдокия

сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно

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