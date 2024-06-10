Захаров климент
Место рождениясельцо толстухново кудеверская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров захарий
Мать: Стефанова евдокия
сельцо толстухново кудеверская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина евдокия
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна климентова
Мать ребёнка: Никитина евдокия
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1869
Сын: Климентов гаврил
Мать ребёнка: Никитина евдокия
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1873
Сын: Климентов федор
Мать ребёнка: Никитина евдокия
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1875
Сын: Климентов григорий
Мать ребёнка: Никитина евдокия
сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно