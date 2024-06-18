Катаев Александр Васильевич
Место рожденияСпирино
Дата рождения06.12.1884
Дата смерти13.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884
Отец: Катаев Василий Митрофанович
Мать: Прасковья Яковлевна
Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1922
Дочь: Мартынова (Катаева) (Катаева) Александра Александровна
Мать ребёнка: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна
Спирино
Смерть
13.01.1962