Катаев Александр Васильевич 06.12.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катаев Александр Васильевич

Место рождения

Спирино

Дата рождения

06.12.1884

Дата смерти

13.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884

Отец: Катаев Василий Митрофанович

Мать: Прасковья Яковлевна

Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1922

Дочь: Мартынова (Катаева) (Катаева) Александра Александровна

Мать ребёнка: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна

Спирино
Смерть
13.01.1962

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