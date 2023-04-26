Парамонова Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова Дарья Тимофеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Илья

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Парамонова) Анна

Отец ребёнка: Парамонов Илья

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Парамонов Тимофей

Отец ребёнка: Парамонов Илья

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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