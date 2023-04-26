Парамонова Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Илья
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Парамонова) Анна
Отец ребёнка: Парамонов Илья
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Парамонов Тимофей
Отец ребёнка: Парамонов Илья
Смерть
Неизвестно