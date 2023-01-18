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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Филипп Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Михайла Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Карп Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Евстафий Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1812
Сын: Евдоким Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Максим Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Иванович
Смерть
После 1826