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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Филипп Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Михайла Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Карп Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Евстафий Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1812

Сын: Евдоким Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Максим Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1826

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