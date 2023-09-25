Плотников Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Алексей Александрович

Плотников Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
24.08.2002

Дочь: Плотникова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
30.06.2005

Дочь: Плотникова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.