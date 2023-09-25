Плотников Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.2002
Дочь: Плотникова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
30.06.2005
Дочь: Плотникова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна