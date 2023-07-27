Петров Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Никита Иванович

Петров Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Петров Иван Романов

Мать: Петрова Маремьяна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Балуева Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор Никитич

Мать ребёнка: Петрова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close