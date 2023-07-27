Петров Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Петров Иван Романов
Мать: Петрова Маремьяна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Балуева Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Федор Никитич
Мать ребёнка: Петрова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна
Смерть
Неизвестно