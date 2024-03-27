Коньков Григорий Васильевич
Место рожденияд.Сенцовка Белозерского р-на Чкаловской обл.
Дата рождения1905
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Коньков) ?
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Коньков) ?
Смерть
1967