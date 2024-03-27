Коньков Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньков Григорий Васильевич

Место рождения

д.Сенцовка Белозерского р-на Чкаловской обл.

Дата рождения

1905

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коньков) ?

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Коньков) ?

Смерть
1967

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