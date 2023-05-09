Степанида Дементьевга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиС 1757 по 1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1736 ст.
Сын: Федот Венедиктович
Отец ребёнка: Венедикт Степанович
Овинцево, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венедикт Степанович
Смерть
С 1757 по 1758
Малая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область