Степанида Дементьевга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Дементьевга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

С 1757 по 1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1736 ст.

Сын: Федот Венедиктович

Отец ребёнка: Венедикт Степанович

Овинцево, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедикт Степанович

Смерть
С 1757 по 1758
Малая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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